Для поддержания существующего раздела сайта http://edaplus.info/feeding-in-sickness.html необходим ответственный копирайтер на долгосрочное сотрудничество.

От вас ожидаю легко читаемый текст в Ворде, без грамматических ошибок, с уникальностью не меньше 98% в Advego Plagiatus и Etxt. Искать картинки и публиковать статью не нужно. Все статьи пишутся по одному шаблону, можете посмотреть примерную структуру.

Цены за статью (знаки без пробелов / цена в гривнах) 5000–35, 6000–40, 7000–45. Ожидаю 3–4 статьи в неделю. Оплата – Вебмани или Приват24 раз в неделю, за написанные статьи.

Схему работы вижу следующую.

Всем заинтересованным предлагаю отметится заявкой, я скажу в личке тему и подожду пока напишите. Если она будет соответствовать указанным выше требованиям, статья будет принята и оплачена. Это не конкурс, т.к. я готов оплатить все присланные хорошие статьи.

С авторами 1-2 лучших статей будет продолжена работа. Также с меня отзывы и выбор исполнителем.

Просьба не отписываться в заявке если не устраивает цена, сроки или схема работы.

На возможные вопросы готов ответить в личных сообщениях.

Спасибо за внимание.