Тематика - строительство. Сайт onego-group.ru. Рерайт статей. Статьи взяты с других сайтов. ТЗ и статьи прикреплены. В ТЗ примерное кол-во символов по каждой статье.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для поддержания существующего раздела сайта http://edaplus.info/feeding-in-sickness.html необходим ответственный копирайтер на долгосрочное сотрудничество.
От вас ожидаю легко читаемый текст в Ворде, без грамматических ошибок, с уникальностью не меньше 98% в Advego Plagiatus и Etxt. Искать картинки и публиковать статью не нужно. Все статьи пишутся по одному шаблону, можете посмотреть примерную структуру.
Цены за статью (знаки без пробелов / цена в гривнах) 5000–35, 6000–40, 7000–45. Ожидаю 3–4 статьи в неделю. Оплата – Вебмани или Приват24 раз в неделю, за написанные статьи.
Схему работы вижу следующую.
Всем заинтересованным предлагаю отметится заявкой, я скажу в личке тему и подожду пока напишите. Если она будет соответствовать указанным выше требованиям, статья будет принята и оплачена. Это не конкурс, т.к. я готов оплатить все присланные хорошие статьи.
С авторами 1-2 лучших статей будет продолжена работа. Также с меня отзывы и выбор исполнителем.
Просьба не отписываться в заявке если не устраивает цена, сроки или схема работы.
На возможные вопросы готов ответить в личных сообщениях.
Спасибо за внимание.
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