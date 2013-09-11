Статьи. Тема: Стройка

Есть 44 текста, написанные нерадивым рерайтером, которая решила схалтурить. 2/3 этих текстов - шаблонные, то есть почти полностью идентичны. Задача - обнаружить идентичные тексты, сделать их разными(отрерайтить, поменять абзацы) Вставить туда ключевики. Это будет проще, т.к в ...