Статьи. Тема: Стройка

$50
КопирайтингЗавершен6 заявок104 просмотра
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Добрый) Срочно нужно написать 10 статей. Рерайт на 20000 символов. . ТЗ даю 1к=1$

Срок: срочно

10 лет назад
Shaxrik
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Kopyraiter
Денис 
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$25
1 день
Спасибо. Быстро среагировал и быстро написал.
Отлично сработались рекомендую.
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