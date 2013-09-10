Описания производителей автотоваров

Добрый день.

Нужны уникальные описания 5 производителей автотоваров, каждый текст около 2000-2500 знаков. Информацию о производителе и его производимом товаре ищем сами. Нужна именно техническая информация, интересная для конечного покупателя. Сроки, стоимость? Жду тестовое задание, выбранному фрилансеру его также оплачу. Оплата через Киви. Тестовое задние нужно выполнить11/09/13! Вообще нужно около 200 таких текстов, так что если сработаемся - работы будет много!