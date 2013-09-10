Нужна 1-2 статьи тематика СЕО

Тематика - строительство. Сайт onego-group.ru. Рерайт статей. Статьи взяты с других сайтов. ТЗ и статьи прикреплены. В ТЗ примерное кол-во символов по каждой статье.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать 1-2 статьи.
С начало 1, потом если все подходит я закажу еще одну.
Фрилансеры которые не разбираются в СЕО просьба не беспокоить.
Требование к статье
-Статья должна быть уникальная.
- На тематику СЕО
- Не для поисковых систем, а для людей. Эту тему будут читать ЛЮДИ
Самое главное
- Интересная, позновательная статья.
- Желательно использовать картинки
Темы можно взять от сюдого, можно найти свою.
Предпочитаю оплачивать через qiwi. Заявки без примерных цен, не принимаются.
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