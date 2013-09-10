Нужна 1-2 статьи тематика СЕО

Нужно написать 1-2 статьи.

С начало 1, потом если все подходит я закажу еще одну.

Фрилансеры которые не разбираются в СЕО просьба не беспокоить.

Требование к статье

-Статья должна быть уникальная.

- На тематику СЕО

- Не для поисковых систем, а для людей. Эту тему будут читать ЛЮДИ

Самое главное

- Интересная, позновательная статья.

- Желательно использовать картинки

Темы можно взять от сюдого, можно найти свою.

Предпочитаю оплачивать через qiwi. Заявки без примерных цен, не принимаются.