Статьи на автотематику

КопирайтингЗакрыт15 заявок156 просмотров
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Периодически будут нужны статьи на автотематику. Ничего сложного, я даю тему, приблизительный план статьи, если нужно — материал, с которого можно сделать рерайт. Если не нужно — исходник можете искать сами.

Объем статей разный. Первое задание — статья объемом 3–3,5 т.з. (считаем без пробелов). Тема — «Покраска дисков своими руками». Информации в инете полно.

С понравившимся автором продолжим сотрудничество.

Жду предложений с указанием ставки за 1000 знаков.

Подробности исполнителю.

10 лет назад
INNA-K
Инна 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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