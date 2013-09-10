Аналитические статьи на тему окон и бруса.

Нужно написать две аналитические статьи:

Темы:

1. Перспективы развития деревянных евроокон (с чего началось, как развивалось) можно по сравнению с другими окнами (обычная столярка, пвх) было бы круто графики, диаграммы количественного оборота и.т.д.

2. Испытания клееного оконного бруса (изгиб, кручение, растрескивание и.т.д. ). Сравнения клееного оконного бруса с ПВХ и с обычной столяркой на теплоизоляционные свойства, шумоизоляцию и общие сравнения.

Все статьи описываем с преимуществом деревянных евроокон – они для нас в приоритете. Конечно минусы тоже описывать, но в умеренных кол-вах.

Обязательно: картинки, графики. Цена 3$/1000 символов, включая графику.

Минимальное количество занков на статью 4к, максимально 7к

Напоминаю что статьи не рерайт и если будет замечено что статья переписывалась то работа не будет принята.

Пример того что нужно при личной переписке.

Для связи оставляйте skype.