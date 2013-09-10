SEO-копирайтинг для сайта

Необходимо напомнить сайт уникальными текстами и статьями. Под ключевые запросы и по тематике сайта.

Cityaudit.ru

1. Для продвижения сайта необходимы уникальные статьи, для всех разделов сайта. В данный момент на сайте размещены не уникальные тексты.

2. Необходимы текста информативные направленные на посетителя.

Компания занимается предоставлении бухгалтерских услуг, разработкой программного обеспечения для магазинов и СТО авто запчастей, программирование сопровождение по, разработкой сайтов.