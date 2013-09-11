Редактор новостей

Рерайтинг по тематике ремонта. Исхождники предоставляю. 30/1000
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
Хорошее знание английского языка (уровень выше среднего). Умение искать информацию.
Условия работы:
Удаленная работа со свободным графиком. Оплата раз в неделю или месяц (по договоренности). Зарплата договорная.
Возможна неполная занятость.
Обязанности:
Мониторинг сайтов и рассылок по предварительно составленному списку на предмет наличия новостей и обновлений. Добавление найденной информации в специальную форму. В основном промоакции интернет-магазинов.
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