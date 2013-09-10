Рерайтинг 5 тысяч

КопирайтингЗавершен4 заявки140 просмотров
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Рерайтинг по тематике ремонта. Исхождники предоставляю. 30/1000

10 лет назад
Evgen311293
Евгений 
29 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
yurets2007
Юрий 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$2
1 день
Отличный исполнитель. Внимательно знакомится с тз и следует ему. Пишет без орфографических и пунктуационных ошибок. Приятен в общении. Работая с Юрием, можете не беспокоиться ни о сроках, ни о качестве. Будем дальше сотрудничать. Рекомендую, как порядочного исполнителя!
Отличный заказчик, четкая постановка задачи, всем рекомендую.
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