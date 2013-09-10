Рерайтинг 3х технических статей-электроснабжение

$30
КопирайтингЗакрыт11 заявок178 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Уважаемые фрилансеры, требуется сделать рерайтинг трех статей по тематике "Электроснабжение".

Вводная такая: статьи написаны мною для сайта (сайт-заглушка имеется, но будет толком разрабатываться через 1-2 месяца). Требуется переписанть имеющиеся статьи грамотным, лаконичным и легкочитаемым языком. Ключевые фразы - заголовки статей (более подробно ключевые слова обсудим с выбранным исполнителем на этапе заключения договора). Лаконичность и легкочитаемость - на первом месте, оптимизация по ключевым словам - на втором месте.

Сейчас моя цель - найти исполнителя для сотрудничества в будущем. Большого потока статей не обещаю, будет в перспективе примерно 2-3 статьи в месяц по той же тематике.

По оплате предпочтително использование Сервиса безопасных сделк (СБС). Бюджет на данный проект - не более 30 у.е.

10 лет назад
energo-k
Антон 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Рерайт

    $50

    Здравствуйте дорогие друзья, нужен рерайт статей каждый в длину примерно 1500 символов с пробелами. Учтите, что текст должен быть не только уникальным, но и хорошо читаемым (т.к. уникальный могу и сам сделать через программу, за ...

    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Редактор новостей

    Требования: Хорошее знание английского языка (уровень выше среднего). Умение искать информацию. Условия работы: Удаленная работа со свободным графиком. Оплата раз в неделю или месяц (по договоренности). Зарплата договорная. Возможна неполная занятость. Обязанности: Мониторинг сайтов и рассылок по предварительно составленному списку на ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Эмоциональные тексты для студии бальных танцев

    Требуется наполнение сайта студии бальных танцев статьями с правильным размещением ключевых слов. Тексты должны соответствовать требованиям биржи Miralinks. Статьи нужны яркие, эмоциональные, со знанием терминологии. Оплата в день сдачи работы WMR 45 руб/1000 збп. Предпочтение ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Принять звонок на английском языке

    $50

    Надо принять звонок на английском языке 11 сентября в 20:00. Звонок будет идти от компании D&amp;B на номер в нашу компанию (переадресация на любой ваш телефон) по поводу получения DUNS номера (уникальный номер компании), надо ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайт на строительную тематику.

    Нужен копирайт,статьи на тему натурального камня (мрамор,гранит и т.д).Статьи должны быть для людей,с точными техническими характеристиками.Темы: применение,фасад,внутренняя отделка,история,различия между камнями.Одним словом нужны сильные и интересные материалы.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Статьи на автотематику

    Периодически будут нужны статьи на автотематику. Ничего сложного, я даю тему, приблизительный план статьи, если нужно — материал, с которого можно сделать рерайт. Если не нужно — исходник можете искать сами. Объем статей разный. Первое задание ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад