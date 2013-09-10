Рерайтинг 3х технических статей-электроснабжение

Уважаемые фрилансеры, требуется сделать рерайтинг трех статей по тематике "Электроснабжение".

Вводная такая: статьи написаны мною для сайта (сайт-заглушка имеется, но будет толком разрабатываться через 1-2 месяца). Требуется переписанть имеющиеся статьи грамотным, лаконичным и легкочитаемым языком. Ключевые фразы - заголовки статей (более подробно ключевые слова обсудим с выбранным исполнителем на этапе заключения договора). Лаконичность и легкочитаемость - на первом месте, оптимизация по ключевым словам - на втором месте.

Сейчас моя цель - найти исполнителя для сотрудничества в будущем. Большого потока статей не обещаю, будет в перспективе примерно 2-3 статьи в месяц по той же тематике.

По оплате предпочтително использование Сервиса безопасных сделк (СБС). Бюджет на данный проект - не более 30 у.е.