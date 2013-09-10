ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ:

Нужно написать продающий текст для инфо-продукта по контекстной рекламе «Перенос рекламных компаний из Яндекс Директ в Google Adwords и Бегун».

Наброски текста от автора инфо-продукта: приложен в архиве

Ссылки на другие сайты (из этой или в смежной области): приложен в архиве

Вспомогательные материалы (обязательно ознакомиться):

Структура продающего письма: приложен в архиве

Чек-лист продающего письма: приложен в архиве

Рекомендации по копирайтингу: приложен в архиве

Структура продающего текста должна быть такая как представлена в этом документе «Структура продающего письма».

Вам следует развить те мысли, которые я написал в файле «Наброски текста от автора инфо-продукта», смоделировать тексты других сайтов (но не переписывать один в один, а перенять идеи и написать в своем стиле/сделать рерайт), добавить ваши наработки. И в итоге должен получиться интересный (волнующий и затрагивающий проблемы читателя), стройный, продающий текст, прочтя который, клиент совершит покупку инфо-продукта.

В КАКОМ ВИДЕ НУЖЕН РЕЗУЛЬТАТ:

Результатом должен стать полностью написанный продающий текст.

Объем текста 10-30 страниц A4 (всего 20'000-50'000 знаков).

Текст нужно прислать в файле Word.

СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА:

Оплата за основное задание: 1000 руб.

Понимаю, что эта работа стоит дороже, поэтому за хорошо выполненное задание, гарантирую написание развернутого положительного отзыва, который принесет вам еще больше заказов от других заказчиков. И возможность вам ссылаться на меня, для подтверждения качества вашей работы.

Причем вы сможете демонстрировать эту работу в своем портфолио.

И, если нужно, то я предоставлю вам текстовый отзыв, свое фото, свои контакты (включая телефон) и ссылку на страницу вКонтакте (чтобы показать свою «реальность” вашим будущим заказчикам).

Также могу написать благодарственное письмо (пример: http://images.netbynet.ru/img.php?e38841975bb3979b720c612c1acac599.jpg ).

И конечно, возможность нашего дальнейшего сотрудничества.

P.S. Если нужен отзыв или благодарственное письмо, то попросите меня об этом после выполнения задания.

СРОКИ:

Срок на выполнение задания 5 дней (с момента поручения задания исполнителю).

Кто готов взяться, пишите!