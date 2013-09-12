10 текстов на 3000 знаков

$250
КопирайтингЗавершен16 заявок393 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры, мне нужно 5 исполнителей на срочный проект. Каждому выдам по 2 статьи на 3000 знаков без пробелов. Дам попробовать себя новичкам, только очень прошу, оставляйте заявки те, кто не делает ошибок в орфографии и пунктуации. ТЗ очень простое, ключи тоже. Срок написания статей до 15:30 по Москве, сегодня.

Задание очень простое.

Продлеваю время до 17:00

10 лет назад
noproblemis
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранные исполнители
Amsaliona
Алёна 
31 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Алена очень меня выручила, у меня был проект, который "горел" - его нужно было делать очень срочно. Алена очень ответственно подошла к делу, сдала в срок уникальные тексты с нужным мне содержанием. Рекомендую, как надежного исполнителя, который вас не подведет.
Чёткое ТЗ, своевременная оплата. Было приятно сотрудничать.
Annamaria
Анна 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад
$51
1 день
Анна проявила себя только с положительной стороны, сначала я ей предложила написать 2 текста, она уложилась в сроки, намеченные мной, причем, очень сжатые. После того, как меня подвел другой фрилансер, я предложила Анне выполнить его работу, она с радостью взялась. На выходе я получила тексты с отличным содержанием и уникальностью и, опять же, сроки были выдержаны. Советую Анну, как ответственного исполнителя, который всегда на связи.
Довольна работой с Марией. Все четко, понятно, оплата своевременная. Рекомендую к сотрудничеству!
  • Похожие заказы

  • Рерайт

    $50

    Здравствуйте дорогие друзья, нужен рерайт статей каждый в длину примерно 1500 символов с пробелами. Учтите, что текст должен быть не только уникальным, но и хорошо читаемым (т.к. уникальный могу и сам сделать через программу, за ...

    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Редактор новостей

    Требования: Хорошее знание английского языка (уровень выше среднего). Умение искать информацию. Условия работы: Удаленная работа со свободным графиком. Оплата раз в неделю или месяц (по договоренности). Зарплата договорная. Возможна неполная занятость. Обязанности: Мониторинг сайтов и рассылок по предварительно составленному списку на ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнение сайтов

    Срочная работа. На каждый сайт по 3-4 статьи разной тематики. Требования: статья 3000 символов, уникальность ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайтинг 3х технических статей-электроснабжение

    $30

    Уважаемые фрилансеры, требуется сделать рерайтинг трех статей по тематике "Электроснабжение". Вводная такая: статьи написаны мною для сайта (сайт-заглушка имеется, но будет толком разрабатываться через 1-2 месяца). Требуется переписанть имеющиеся статьи грамотным, лаконичным и легкочитаемым языком. Ключевые ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Эмоциональные тексты для студии бальных танцев

    Требуется наполнение сайта студии бальных танцев статьями с правильным размещением ключевых слов. Тексты должны соответствовать требованиям биржи Miralinks. Статьи нужны яркие, эмоциональные, со знанием терминологии. Оплата в день сдачи работы WMR 45 руб/1000 збп. Предпочтение ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Копирайт на строительную тематику.

    Нужен копирайт,статьи на тему натурального камня (мрамор,гранит и т.д).Статьи должны быть для людей,с точными техническими характеристиками.Темы: применение,фасад,внутренняя отделка,история,различия между камнями.Одним словом нужны сильные и интересные материалы.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад