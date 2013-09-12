10 текстов на 3000 знаков

Анна проявила себя только с положительной стороны, сначала я ей предложила написать 2 текста, она уложилась в сроки, намеченные мной, причем, очень сжатые. После того, как меня подвел другой фрилансер, я предложила Анне выполнить его работу, она с радостью взялась. На выходе я получила тексты с отличным содержанием и уникальностью и, опять же, сроки были выдержаны. Советую Анну, как ответственного исполнителя, который всегда на связи.