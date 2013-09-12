10 текстов на 3000 знаков

Здравствуйте дорогие друзья, нужен рерайт статей каждый в длину примерно 1500 символов с пробелами. Учтите, что текст должен быть не только уникальным, но и хорошо читаемым (т.к. уникальный могу и сам сделать через программу, за ...
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры, мне нужно 5 исполнителей на срочный проект. Каждому выдам по 2 статьи на 3000 знаков без пробелов. Дам попробовать себя новичкам, только очень прошу, оставляйте заявки те, кто не делает ошибок в орфографии и пунктуации. ТЗ очень простое, ключи тоже. Срок написания статей до 15:30 по Москве, сегодня.
Задание очень простое.
Продлеваю время до 17:00
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