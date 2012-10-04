Нужен программист-верстальщик для работы с JBZoo

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки82 просмотра

Нужен программист-верстальщик для работы с JBZoo

На основе дизайна нужно сверстать шаблон на основе JBZoo и добавить функционал к JBZoo. В частности сделать так, чтобы можно было выбрать цвет товара и чтобы при выборе цвета менялась фотография товара. Пример (Не JBZoo) http://www.vsemayki.ru/product/117697/man

Бюджет по договоренности

Скайп: kirill_tse

13 лет назад
kirilltse
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Задачи для PHP-программиста

    $2500

    Требуется программист для доработки сайта http://goo.gl/5hS9v . Кабинет пользователя http://goo.gl/rPCEv. Основная часть работы это доработка кабинета пользователя и доработка админки. Подробное задание сейчас кабинет пользователя выглядит так http://s45.radikal.ru/i108/1210/15/874e4168c757.jpg по ссылке как ...

    PHP
    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Поправить главную страничку

    $50

    Главная страница: www.sportsever.ru/index.php (шаблон beez5) 1. На главной странице сайта есть три блока с новостями: Ближайшие мероприятия, Официальные сообщения, Последние новости. Когда я добавляю новость в раздел Последние ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Система управления заказами для сайта

    Необходимо разработать систему управления заказами. Функциионал , условно как у web-mail. Условно тз из двух частей : 1) Перемещение между папками , хранение , изменение статусов , операции с группами. 2) Редактирование ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Конфигуратор только по мерседесу

    реализации программного модуля "конфигуратор". http://trucksformer.ru/ru/configurator/#from=brand&amp;params%5Bbrands%5D=7 Клиент: В этом разделе при выборе марки Мерседес, далее уточняются параметры относящиеся к Мерседесам и нас они устраивают, вот только у них на сайте ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка Wordpress

    ТЗ-ВИ-1 Сделать поиск с возможностью выбора по базе знаний (http://vseispravim.ru/rubrika/baza-znanij/ ), либо по услугам (страницы включенные в http://vseispravim.ru/rubrika/prajs-listy/) ТЗ-ВИ-2 Тут http://vseispravim.ru/rubrika/baza-znanij/page/2/ заменить «База знаний (Page 2)» на «База знаний ...

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программа для получения формы слова (лемматизация)

    Требуется фрилансер, который может написать программу для лемматитзации слов (получение формы слова). Используя, например, phpMorphy или предложить вариант. Функционал программы по ТЗ - вышлю. Ссылки по ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Разработка Flash приложения для facebook

    У одного сайта есть группа в вконтакте и в рамках этой группы создано flash приложение. Требуется по аналогии с этим приложением создать такое же приложение для facebook для другого сайта. Подробную информацию сообщу всем откликнувшимся.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад