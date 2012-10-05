Админка Django

Здравствуйте!

Сразу попрошу отписываться только если у вас есть время для выполнения проекта и если вы по пять часов в день за компом.

Цели:

1.Полный перенос проектов (четырех сайтов) с одного хостинга на другой.

2. Прогер на сайт с админкой Django. Что будет требоваться настраивать, дорабатывать, переписывать модули. В общем мелкие редактирования.

3. Требуется создать конструктор дверей подобный этому - http://www.masterlock.ru/constructor/

Пожалуйста пишите сроки и цены за каждый из пунктов.

Не надо копипастить.