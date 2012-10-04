Перенос сайта на ShopCMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки60 просмотров

Необходимо перенести магазин на shopcms с сохранением текущих урлов.

url по запросу

13 лет назад
balah
52 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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