Приватно для kail_sazerland

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Завершен1 заявка83 просмотра

Сделать приложение для facebook-страницы.

13 лет назад
synck
Олег 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

kail_sazerland
Кирилл 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$500
7 дней
Кирилл сделал приложение, которое полностью соответствует тому, что хотели получить. Спасибо за сотрудничество.
Хороший заказчик. Сотрудничеством остался доволен.

Заявки фрилансеров

kail_sazerland
Кирилл 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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