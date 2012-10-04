Парсер simple html dom

$9
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок143 просмотра

Необходим парсер (simple html dom) новостей одной страницы новостного сайта (заголовок, анонс, полный текст новости)

HTML
13 лет назад
Xattax
Иван 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров