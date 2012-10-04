Требуется повесить сайт на движок. Также вставить наполнение (немного). В наличии psd макет главной и страницы каталога. Из движков предпочтительней DLE. Бюджет 3000 рублей (вебмани, яндекс деньги). Сроки дней 5. Оплата по факту, показываете готовый сайт у себя на хостинге, я оплачиваю. переносите сайт ко мне на хостинг. (репутация хорошая https://www.free-lance.ru/users/vihr1985/)