Доработка flash-сайта

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Закрыт4 заявки159 просмотров

Необходимо редактировать сайт на основе шаблона Flash ActionScript 3 http://yaska.info/

1. После проигрыша интро ролика ограничить громкость звучания фоновой музыки на 20% с возможность увеличения.

2.На странице ФОТО установить стрелки перехода на предыдущее и следующее фото.

3.На странице МАТЕРИАЛ установить под изображениями - "цветовая гамма" - ссылка на скачивание.

Шаблон можно посмотреть http://allday.ru/index.php?newsid=355170

13 лет назад
sammebell
Игорь 
59 лет
18 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

max123456789
Максим 
42 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

max123456789
Максим 
42 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад