Парсинг нескольких игровых сайтов

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок135 просмотров

Необходимо провести парсинг некоторых разделов 3-х игровых сайтов-справочников.

Тз высылаю в скайп, стучаться nikolay.ronko, в запросе на авторизацию просьба предоставить ссылку на резюме. Либо оставляйте заявки на веблансере и пишите в личку.

13 лет назад
feuges
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

smant
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$220
5 дней
Прекрасно справился с поставленной задачей. Успел все в обговоренный срок. Не отказывал в помощи уже после закрытия сделки, рекомендую ;)
С оплатой и постановкой ТЗ всё отлично. Буду рад сотрудничать и дальше

Заявки фрилансеров

smant
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад