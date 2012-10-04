Скрипт, имитирующий действие юзера в поиске Яндекс

Нужен скрипт полностью имтирующий действи пользователя на поиске яндекса

yandex.ru

должна быть имитация ввода буков в дырку запроса, нажатие кнопки поиск

расширенный поиск

выборочно, иногда переход на другие 2, 3 страницу навигации поиска

иногда в случайном порядке переход на случайные сайты из выдачи (только выдачи!!!, не рекламы)

скрипт должен пльностью эмулировать "системное окружение " пользователя.

т.е. показывать яндексу, разные айпи, браузеры, разрешения экранов, для каждого пользователя свой набор

т.е. основная задача - что бы яндекс НЕ определял нас как бота, и даже не сомневался в этом

серверный или десктоп не имеет значения

более подробное типаТЗ во вложении