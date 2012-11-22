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Мамбот для Joomla 1.0.15
Требуется разработка мамбота для Joomla версии 1.0.15.
Он должен работать в статьях и в модулях. С его помощью нужно нарисовать график курсов валют, с использованием одной из JavaScript-библиотек:
http://www.highcharts.com/ (http://www.highcharts.com/stock/demo/)
или
http://www.amcharts.com/stock/
(можно обсуждать и другие варианты)
Данные для построения графика должны браться из базы.
Структура базы весьма простая, всего 2 поля: курс и дата.
В параметрах мамбота нужно передавать размеры графика в пикселях и диапазон дат для выборки данных.
Схематично так:
х=400
y=450
date_from=2012-01-01
date_to=2012-06-01
На основании этого делается выборка данных и строится график размером 400х450 на экране.
От исполнителя требуется указать:
- срок
- стоимость разработки
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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