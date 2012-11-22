Мамбот для Joomla 1.0.15

Требуется разработка мамбота для Joomla версии 1.0.15.

Он должен работать в статьях и в модулях. С его помощью нужно нарисовать график курсов валют, с использованием одной из JavaScript-библиотек:

http://www.highcharts.com/ (http://www.highcharts.com/stock/demo/)

или

http://www.amcharts.com/stock/

(можно обсуждать и другие варианты)

Данные для построения графика должны браться из базы.

Структура базы весьма простая, всего 2 поля: курс и дата.

В параметрах мамбота нужно передавать размеры графика в пикселях и диапазон дат для выборки данных.

Схематично так:

х=400

y=450

date_from=2012-01-01

date_to=2012-06-01

На основании этого делается выборка данных и строится график размером 400х450 на экране.

От исполнителя требуется указать:

- срок

- стоимость разработки