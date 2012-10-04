Парсинг каталога товара

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок347 просмотров

Парсинг каталога товара hotline.ua

Необходимо получить:

1. SQL файл:

- таблица с наименованием атрибутов (характеристик товара) вида id, attribute_name

- таблица со значением атрибутов вида id, attributeId, productId, attribute_value

- таблица с товарами (id, название товара, изображение товара, видео товара, вид товара, бренд товара)

- таблица с категориями

2. папка с изображениями товаров.

SQL файл в формате MySQL

Список необходимых категорий в прикрепленном файле

p.s. сама программа парсера не нужна

Задача должна быть решена максимально быстро

MySQLSQL
13 лет назад
smartwebstudio
Юрий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров