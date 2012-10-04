Ищется php программист, очень желателен опыт работы с symfony. Сайт состоит из: 1) контентых страниц, в админ зоне должна быть возможность редактирования страниц. 2) витрины товаров, витрина товаров ...
Парсинг каталога товара
Парсинг каталога товара hotline.ua
Необходимо получить:
1. SQL файл:
- таблица с наименованием атрибутов (характеристик товара) вида id, attribute_name
- таблица со значением атрибутов вида id, attributeId, productId, attribute_value
- таблица с товарами (id, название товара, изображение товара, видео товара, вид товара, бренд товара)
- таблица с категориями
2. папка с изображениями товаров.
SQL файл в формате MySQL
Список необходимых категорий в прикрепленном файле
p.s. сама программа парсера не нужна
Задача должна быть решена максимально быстро
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