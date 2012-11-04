Перекинуть сайт под любую CMS

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Завершен32 заявки239 просмотров

Необходимо имеющийся сайт www.mak-dom.ru в html перекинуть на систему управления сайтом.

Возможно на modX, Drupal, WordPress или любую предложенную Вами.

Цена, сроки?

DrupalHTMLMODXWordPress
13 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

b0nn1e
Андрей 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$25
3 дня
Андрей выполнил все правки в верстке при адаптации шаблонов html старого сайта на систему modX. Сео оптимизация, прописка тв, чанки - все аккуратненько. Работой доволен.
Адекватный заказчик. Оплата вовремя. Ясно и понятно выражает свои пожелания. Сотрудничеством остался доволен. Надеюсь на дальнейшее.

Заявки фрилансеров

b0nn1e
Андрей 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад

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