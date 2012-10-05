Доработка сайта

на этой страничке выход из аккаунта невозможен-ошибка 404

http://xn----8sbas1bedcfmckn.xn--p1ai/restourans.php?peoples=2&date%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=2012-10-04&time=All

эта ссылка пустая практически

http://xn----8sbas1bedcfmckn.xn--p1ai/restorator/settings.php

отзывы не работают, так же не работает редактирование фото на спецпредложения, так же не меняется скидка в разделе забронировать столик, также не работает поиск на главной ну и т.д. пока остальное не нашёл

так же подключены агрегаторы(sms-рассылка, оплата брони), все пароли мы дадим

и много мелких недоработок-писали веб мастеры на своих кодах-кто возьмётся-готовы заплатить 6000 р

обращаться в скайп Ponedelko