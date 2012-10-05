Необходима программа по обработке прайс листов в формате Excel В кратце: - возможность выставлять прайсам условия для ценообразования - сравнение прайс листов на наименьшую цену - поиск соответствий товару ...
Прикрутить на сайт mp3 плеер с перемоткой
Добрый день!
Сайту r-charts dot net срочно требуется нормальный mp3-плеер с возможностью перемотки треков.
От вас - желательно пример того что вы делали. или если не делали, то как сможете сделать. и цена для моего случая.
Предложения пожалуйста в проект. Спасибо!
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