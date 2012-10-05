Прикрутить на сайт mp3 плеер с перемоткой

Добрый день!

Сайту r-charts dot net срочно требуется нормальный mp3-плеер с возможностью перемотки треков.

От вас - желательно пример того что вы делали. или если не делали, то как сможете сделать. и цена для моего случая.

Предложения пожалуйста в проект. Спасибо!