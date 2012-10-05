Требуется программист 1C-Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Ну, смолян наверное не найдется, так что ищем удаленщика.

Программист нужен в команду для работ над порталом www.smolcity.ru

Оплата – либо почасовая, либо оклад, про величину надо общаться после оценки навыков.

На хорошего спеца – денег не жалко.

Фуллтайм (работы очень много).

Суть работы – переделка\доделка готового, написание новых модулей.

Необходимо хорошее знание АПИ Битрикса.

Постановка задач\контроль времени – Редмайн

Работа с проектом по SVN.

13 лет назад
Kit-media
Сергей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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