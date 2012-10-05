Интеграция дизайна в WebAsyst Shop-Script

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  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок108 просмотров

Ищется специалист для интеграции верстки в WebAsyst Shop-Script. Конкретные задачи:

1. Интеграция 3 страниц (главная страница, страница каталога и страница товара), HTML брать отсюда http://goo.gl/zU0FN

2. Примерный функционал как здесь http://goo.gl/0FGth

3. Фильтр товара как на сайте http://goo.gl/IjPpp

4. Поиск по категориям http://goo.gl/9yGya

Жду ваших предложений по стоимости и срокам.

HTMLWebasyst
13 лет назад
mityarko
Дмитрий 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва

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