Доработать сайт на Django

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки210 просмотров

Требуется доработать сайт на django.

Готов на 70%

На доработку 3-5 дней.

Django
13 лет назад
jax
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров