Написание плагина WordPress

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Закрыт3 заявки133 просмотра

Нужен грамотный программист для разработки плагина перелинковки для wordpress, по аналогии плагина Terms Descriptions

WordPress
13 лет назад
Serezhik088
Сергей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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