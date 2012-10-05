Развернуть проект из Visual Studio

Друзья, нужна помощь следующего характера:

Давно-давно в VisualStudio был разработан очень небольшой веб-проект (простейший TastManager).

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1. Visual Studio 2008 + SP1

2. ASMNetMVC1.msi

3. SQL Server 2005 SSMSEE.msi

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Есть задача развернуть этот проект (все файлы проекта имеются) и переконвертировать его так, чтоб его можно было использовать как простой PHP+MySQL.

В файлах проекта почему-то встречаются .aspx файлы. Но их очень мало.

Вроде всё.

Выбранному исполнителю предоставлю все нужные материалы.

От вас хочу получить стоимость (хотя бы от и до) и срок.