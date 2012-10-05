Нужно из данных о товаре (габариты, вес) сделать по формуле калькулятор, что бы рассчитать доставку за большие заказы оплата вебмани
Развернуть проект из Visual Studio
Друзья, нужна помощь следующего характера:
Давно-давно в VisualStudio был разработан очень небольшой веб-проект (простейший TastManager).
---
1. Visual Studio 2008 + SP1
2. ASMNetMVC1.msi
3. SQL Server 2005 SSMSEE.msi
---
Есть задача развернуть этот проект (все файлы проекта имеются) и переконвертировать его так, чтоб его можно было использовать как простой PHP+MySQL.
В файлах проекта почему-то встречаются .aspx файлы. Но их очень мало.
Вроде всё.
Выбранному исполнителю предоставлю все нужные материалы.
От вас хочу получить стоимость (хотя бы от и до) и срок.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Требуется доработать сайт на django. Готов на 70% На доработку 3-5 дней.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $5
Срочно спец по Joomla/ Поправить в заявке, при заказе товара приходит заявка, в которой стоимость товаров указывается почему-то в евро, хотя общая сумма заказа отображается правильно в рублях. Оплата после приема работ. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $150
Разработать оконные калькуляторы для джумлы 1.5.26. Прототип http://www.ecookna.ru/#promo_40percent (полностью аналогичные!) 1 : оконный калькулятор 2 : конструктор решений В админке необходимо предусмотреть возможность ввода ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Создать тему для вордпресс. Из особенностей, нужно сделать листалку фото в фотогаллерее как на http://www.championat.com/photo/football/30/8739/348249.html Всё остальное обычная тема. Срок 3 дня. Старт в понедельник. Оплата на выбор исполнителя или ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Необходимо разработать "дополнения" для 5 основных браузеров (Firefox, Opera, IE, Chrome, Safari). ТЗ по требованию предоставим. Убедительная просьба писать только людям с опытом разработки под все браузеры, перечисленные выше. email: ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Приветствую коллеги! Нужна помощь в разработке скрипта, функции JS + jQuery (ну или как Вам удобнее). Главное чтобы при вызове этой функции на странице в определенном блоке с классом брались все значения ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $13
Нужно удалить лишние блоки - вроде Календаря и прочего, установить модуль "похожие записи", модуль "переходы" и модуль для перелинковки. Связать уже установленный форум (vBulletin) с сайтом, чтобы потом на главной странице отображалось в одном блоке ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ищется специалист для интеграции верстки в WebAsyst Shop-Script. Конкретные задачи: 1. Интеграция 3 страниц (главная страница, страница каталога и страница товара), HTML брать отсюда http://goo.gl/zU0FN 2. Примерный функционал как здесь http://goo.gl/0FGth 3. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Ну, смолян наверное не найдется, так что ищем удаленщика. Программист нужен в команду для работ над порталом www.smolcity.ru Оплата – либо почасовая, либо оклад, про ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад