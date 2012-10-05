Нужен спец по Joomla

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки127 просмотров

Срочно спец по Joomla/

Поправить в заявке, при заказе товара приходит заявка, в которой стоимость товаров указывается почему-то в евро, хотя общая сумма заказа отображается правильно в рублях.

Оплата после приема работ.

150 руб.

Joomla
13 лет назад
sokolovsl
Сергей 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров