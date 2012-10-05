Автоматическая подача объявлений

Мы занимаемся продажей грузовых автомобилей и полуприцепов. Ежедневно приходиться давать примерно по 30 объявлений (такое количество наименований товара) на каждый из этих сайтов

GRUZOVIKI.RU

IRR.RU

GRUZOVIKI.COM

AVITO.RU

TRUCK.DMIR.RU

SLANDO.RU

и т.д

что отнимает огромное количество времени.

Если эти объявления не давать, то они опускаются в выдаче этих досок и становятся трудно доступными для потенциальных клиентов.

Было-бы очень удобно давать эти объявления в автоматическом режиме. То есть создать такие объявления один раз в программе и делать рассылку каждое утро например.

Есть ли готовые решения? Если нет то осуществимо ли такое?

Заранее спасибо за ответ.