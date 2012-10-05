Автоматическая подача объявлений

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Закрыт3 заявки116 просмотров

Мы занимаемся продажей грузовых автомобилей и полуприцепов. Ежедневно приходиться давать примерно по 30 объявлений (такое количество наименований товара) на каждый из этих сайтов

GRUZOVIKI.RU

IRR.RU

GRUZOVIKI.COM

AVITO.RU

TRUCK.DMIR.RU

SLANDO.RU

и т.д

что отнимает огромное количество времени.

Если эти объявления не давать, то они опускаются в выдаче этих досок и становятся трудно доступными для потенциальных клиентов.

Было-бы очень удобно давать эти объявления в автоматическом режиме. То есть создать такие объявления один раз в программе и делать рассылку каждое утро например.

Есть ли готовые решения? Если нет то осуществимо ли такое?

Заранее спасибо за ответ.

13 лет назад
Romans79
Роман 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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