Требуется доработать сайт на django. Готов на 70% На доработку 3-5 дней.
Автоматическая подача объявлений
Мы занимаемся продажей грузовых автомобилей и полуприцепов. Ежедневно приходиться давать примерно по 30 объявлений (такое количество наименований товара) на каждый из этих сайтов
и т.д
что отнимает огромное количество времени.
Если эти объявления не давать, то они опускаются в выдаче этих досок и становятся трудно доступными для потенциальных клиентов.
Было-бы очень удобно давать эти объявления в автоматическом режиме. То есть создать такие объявления один раз в программе и делать рассылку каждое утро например.
Есть ли готовые решения? Если нет то осуществимо ли такое?
Заранее спасибо за ответ.
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