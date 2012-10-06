Нужно сделать компонент "Тестирование интуиции"

Нужно разработать (или модифицировать имеющийся) компонент тестирования на сайте под управлением Joomla 1.5

Пользователь сайта после регистрации/авторизации проходит этапы тестирования на сайте, ему предлагается ответить на несколько вопросов, в конце теста ему выводится результат.