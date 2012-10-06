Нужно сделать компонент "Тестирование интуиции"

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок212 просмотров

Нужно разработать (или модифицировать имеющийся) компонент тестирования на сайте под управлением Joomla 1.5

Пользователь сайта после регистрации/авторизации проходит этапы тестирования на сайте, ему предлагается ответить на несколько вопросов, в конце теста ему выводится результат.

Joomla
13 лет назад
colainru
Михаил 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

TiMaCh
Тимур 
34 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$150
7 дней
Работу не завершил

Заявки фрилансеров

TiMaCh
Тимур 
34 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад