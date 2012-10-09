Добавление видео на сайте с wiki-разметкой

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка142 просмотра

Здравствуйте!

Есть интернет-магазин, в котором добавление статей, новостей и товаров осуществляется через wiki-разметку.

В связи с этим возникла проблема по вставке видео с ютуба и вимео.

Так как там при вставке используется html-код, который wiki-разметка не распознает, а точнее просто выводит в виде текста.

Нужно внести изменения или подсказать, как можно добавить видео, чтобы оно проигрывалось на сайте.

За дополнительной информацией обращайтесь по ICQ 463-163-798

В комментариях укажите стоимость работы и сроки.

HTML
13 лет назад
myrouble
Роман 
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

deftsite
Евгений 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
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deftsite
Евгений 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад