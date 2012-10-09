Добавление видео на сайте с wiki-разметкой

Здравствуйте!

Есть интернет-магазин, в котором добавление статей, новостей и товаров осуществляется через wiki-разметку.

В связи с этим возникла проблема по вставке видео с ютуба и вимео.

Так как там при вставке используется html-код, который wiki-разметка не распознает, а точнее просто выводит в виде текста.

Нужно внести изменения или подсказать, как можно добавить видео, чтобы оно проигрывалось на сайте.

За дополнительной информацией обращайтесь по ICQ 463-163-798

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