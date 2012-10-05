Написать модуль для опций OpenCart

Версия движка 1.5.1.3

Нужно создать модуль для опций как в http://www.stroymag.com/shop/right_page.php?setID=16205&IBLOCK_ID=5&ID=16205. (комплектация)

Создание дополнительного товара (как в таблице комплектация)

Изменения касающиеся опций:

1) Возможность создавать доп. товары через опции (предусмотрено движком)

2) Устанавливать по умолчанию количество приобретаемого доп. товара на 1 ед. основного товара (количества товара на складе оставляем)

3) Добавление ссылок возле товаров (можно сделать в одну строку с применением ссылка

4) При этом оставляем и старые возможности опций

В товаре:

1) Возможность построить такую таблицу как на выше указанной ссылке с использованием

2) При увеличение количества единиц у основного товара весь дополнительный товар должен увеличиваться в 2 раза. (При этом покупатель сможет поменять количество приобретаемого доп. товара, если его не устраивает указанное количество. Если снова изменить количество основного товара, то количество доп. товар возвращается к исходному, а также сняв галочку с основного товара, покупатель сможет приобрести только дополнительный, в том количество, в котором ему нужно)

Например:

главный товар = 1

1 доп. товар = 5

2 доп. товар = 3

3 доп. товар = 1

и тд.

При увеличение главного товара до = 2

1 доп. товар становиться = 10

1 доп. товар становиться = 6

1 доп. товар становиться = 2

и т.д.

3) При установки галочки общая цена должна меняться в сумме как указано в таблице, итого. (и не забываем про корзину тоже, что все товары туда должны добавиться в том количестве, который указали ;))

Если быть точным, то нужен полностью тот же функционал как в таблице ваше указанной ссылке реализованный через опции товара движка, если осмелитесь написать полноценный модуль VQMod который не затрагивает измение кода в движке буду очень рад.