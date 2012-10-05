Нужно разработать (или модифицировать имеющийся) компонент тестирования на сайте под управлением Joomla 1.5 Пользователь сайта после регистрации/авторизации проходит этапы тестирования на сайте, ему предлагается ответить на несколько вопросов, в конце теста ему выводится ...
Написать модуль для опций OpenCart
Версия движка 1.5.1.3
Нужно создать модуль для опций как в http://www.stroymag.com/shop/right_page.php?setID=16205&IBLOCK_ID=5&ID=16205. (комплектация)
Создание дополнительного товара (как в таблице комплектация)
Изменения касающиеся опций:
1) Возможность создавать доп. товары через опции (предусмотрено движком)
2) Устанавливать по умолчанию количество приобретаемого доп. товара на 1 ед. основного товара (количества товара на складе оставляем)
3) Добавление ссылок возле товаров (можно сделать в одну строку с применением ссылка
4) При этом оставляем и старые возможности опций
В товаре:
1) Возможность построить такую таблицу как на выше указанной ссылке с использованием
2) При увеличение количества единиц у основного товара весь дополнительный товар должен увеличиваться в 2 раза. (При этом покупатель сможет поменять количество приобретаемого доп. товара, если его не устраивает указанное количество. Если снова изменить количество основного товара, то количество доп. товар возвращается к исходному, а также сняв галочку с основного товара, покупатель сможет приобрести только дополнительный, в том количество, в котором ему нужно)
Например:
главный товар = 1
1 доп. товар = 5
2 доп. товар = 3
3 доп. товар = 1
и тд.
При увеличение главного товара до = 2
1 доп. товар становиться = 10
1 доп. товар становиться = 6
1 доп. товар становиться = 2
и т.д.
3) При установки галочки общая цена должна меняться в сумме как указано в таблице, итого. (и не забываем про корзину тоже, что все товары туда должны добавиться в том количестве, который указали ;))
Если быть точным, то нужен полностью тот же функционал как в таблице ваше указанной ссылке реализованный через опции товара движка, если осмелитесь написать полноценный модуль VQMod который не затрагивает измение кода в движке буду очень рад.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $200Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать сервис по созданию онлайн тестов. На сервисе должно быть: - Личный кабинет, в котором создаешь онлайн-тесты. Тесты такие: по результатам сразу отображается то, что автор теста ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1300
Разыскивается программист 1С-Битрикс для внедрения и доработки сайтов. Работа включает в себя не только настройку и подбор модулей, но и реализацию нестандартного функционала средствами API системы (программирование). В обязанности ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Нужно сделать динамический парcер данного каталога. Сохранять ничего не нужно. адрес: http://www.elcats.ru/alfaromeo/Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Мы занимаемся продажей грузовых автомобилей и полуприцепов. Ежедневно приходиться давать примерно по 30 объявлений (такое количество наименований товара) на каждый из этих сайтов GRUZOVIKI.RU IRR.RU GRUZOVIKI.COM AVITO.RU TRUCK.DMIR.RU ...Закрыт13 лет назад
- $250
Сайт на InstantMaps 1) Необходимо написать модуль, позволяющий зарегистрированным пользователям вносить правки в описание объекта, правки приходят модератору и он рассматривает. 2) Необходимо написать модуль, позволяющий любому авторизованному пользователю добавлять ...Закрыт13 лет назад
Нужен грамотный программист для разработки плагина перелинковки для wordpress, по аналогии плагина Terms DescriptionsЗакрыт13 лет назад
Для функционирующего интернет-магазина diagauto.ru на Joomla необходимо добавить ряд функций: - добавить "рекомендуемые товары" ( в админку добавить возможность привязки к основному описанию краткое описание и фото существующего ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Движок установлен, верстка тут http://teledel.ru/interact/sibeco/ Цена вопроса, сроки выполнения?Веб-программирование10 заявокЗакрыт13 лет назад
Друзья, нужна помощь следующего характера: Давно-давно в VisualStudio был разработан очень небольшой веб-проект (простейший TastManager). --- 1. Visual Studio 2008 + SP1 2. ASMNetMVC1.msi ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад