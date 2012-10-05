Сделать сервис по созданию онлайн-тестов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок179 просмотров

Нужно сделать сервис по созданию онлайн тестов.

На сервисе должно быть:

- Личный кабинет, в котором создаешь онлайн-тесты.

Тесты такие: по результатам сразу отображается то, что автор теста поставил в своем личном кабинете.

- Множество разных настроек для тестов, максимальная гибкость, создание многоуровневых условий

- Для авторов несколько типов аккаунтов с разной стоимостью

- Партнерка + прием платежей

- Готовый тест копируется как JavaScript или другой динамический код

- Чтобы после вставки кода на любой сайт тест работал ТОЛЬКО через нашу систему, то есть постоянно обращался к ней.

Более подробно все объясним в переписке.

Пишите стоимость и сроки.

JavaScript
13 лет назад
kliker
50 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
22 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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