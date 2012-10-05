Нужно разработать (или модифицировать имеющийся) компонент тестирования на сайте под управлением Joomla 1.5 Пользователь сайта после регистрации/авторизации проходит этапы тестирования на сайте, ему предлагается ответить на несколько вопросов, в конце теста ему выводится ...
Сделать сервис по созданию онлайн-тестов
Нужно сделать сервис по созданию онлайн тестов.
На сервисе должно быть:
- Личный кабинет, в котором создаешь онлайн-тесты.
Тесты такие: по результатам сразу отображается то, что автор теста поставил в своем личном кабинете.
- Множество разных настроек для тестов, максимальная гибкость, создание многоуровневых условий
- Для авторов несколько типов аккаунтов с разной стоимостью
- Партнерка + прием платежей
- Готовый тест копируется как JavaScript или другой динамический код
- Чтобы после вставки кода на любой сайт тест работал ТОЛЬКО через нашу систему, то есть постоянно обращался к ней.
Более подробно все объясним в переписке.
Пишите стоимость и сроки.
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