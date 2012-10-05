Индикатор загрузки фоток на сайт – Битрикс 1С

Сайт на Битриксе 1С.

Нужно сделать окошко какое то типа индикатор загрузки фотографий на сайт.

Проблема на сайте. при заполннении анкеты добавляют пару фоток, потом отправляют заполненную анкету. Некоторые не понимают отправлена ли заполненная анкета или нет.

Причина в том что пользователи добавляют фотки по 2 мб. Поэтому загрузка фоток требует времени на сайт.

нужно сделать чтоб при отправлении заполненной анкеты появилос окошко типа "Пожалуйста подождите, ваши фотки загружаются" и показывает проценты загрузки фоток.

Думаю так понятней.

Кто сможет сделать это? Могу показать скрин индикатора на сайт.