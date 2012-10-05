Очень ищу надежного фрилансера из СПб или пригорода, для совместной работы над проектами. То что на данном этапе важно – это СПб, посадка на битрикс. Остальное все в общении: по ...
Программист (PHP, JS)
Ищется на постоянную работу программист php – JS
Требования:
1 – Отличное знание php JS html css , остальное только в плюс
2- Знание структуры распространенных CMS
3 – Быстрая ориентация в чужом коде
Личные данные кандидата:
1 – Ответственность
2 – Быстрое, качественное выполнение поставленных задач (без бесконечных – я забыл сейчас поправлю )
3 – отсутствие вредных привычек в виде (игромании, забивании на работу, недоступности более 24 часов помимо выходных)
Характер работ:
1 – Изменение , доработка существующих сайтов, движков, как распространенных так и самопис.
2 – Разработка-доработка необходимого функционала по ТЗ заказчика, написание скриптов, CMS, парсеров и т.д., с 0.
Оплата:
Первый заказ без предоплаты
Далее по 50% или 100% предоплате.
Возможны как сдельная оплата так и постоянный оклад.
Сразу пишем, сколько вешать в граммах.
Мне неважно есть у вас опыт или нет , мне важно выше перечисленное.
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