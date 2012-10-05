Ищется на постоянную работу программист php – JS

Требования:

1 – Отличное знание php JS html css , остальное только в плюс

2- Знание структуры распространенных CMS

3 – Быстрая ориентация в чужом коде

Личные данные кандидата:

1 – Ответственность

2 – Быстрое, качественное выполнение поставленных задач (без бесконечных – я забыл сейчас поправлю )

3 – отсутствие вредных привычек в виде (игромании, забивании на работу, недоступности более 24 часов помимо выходных)

Характер работ:

1 – Изменение , доработка существующих сайтов, движков, как распространенных так и самопис.

2 – Разработка-доработка необходимого функционала по ТЗ заказчика, написание скриптов, CMS, парсеров и т.д., с 0.

Оплата:

Первый заказ без предоплаты

Далее по 50% или 100% предоплате.

Возможны как сдельная оплата так и постоянный оклад.

Сразу пишем, сколько вешать в граммах.

Мне неважно есть у вас опыт или нет , мне важно выше перечисленное.