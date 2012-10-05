Очень ищу надежного фрилансера из СПб или пригорода, для совместной работы над проектами. То что на данном этапе важно – это СПб, посадка на битрикс. Остальное все в общении: по ...
Видеочат p2p
Требуется написать скрипт видеочата p2p под любую из этих платформ: php, joomla, wordpress.
На сайте будет регистрация, личный кабинет, после оплаты клиент получает доступ к видеобщению с консультантом.
Заявки фрилансеров
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