Доработка сайта на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки169 просмотров

Требуется человек-оркестр для доработки сайта на Wordpress на базе коммерческого шаблона.

Сам шаблон содержит сотни shortcodes, слайдеры, встроенные формы с рекапчей и еще тонну вещей, которые существенно облегчают жизнь.

Исполнитель должен быть достаточно самостоятельным специалистом в этой области для завершения проекта в срок.

Необходимы уверенные знания WP, HTML5 , CSS3, PHP и желательно jQuery/JavaScript (гуглить времени не будет).

Таким образом людей с недостаточным опытом прошу воздержаться от откликов на проект.

С нашей стороны гарантируется своевременная оплата(задержки по вине платежных систем,либо банков в расчет не берем) и четкая постановка задач. Преимущество будет у исполнителей с репутацией, находящихся в Москве, готовых прийти на личную встречу для более детального обсуждения проекта. Такой момент обусловлен довольно сжатыми сроками, которые являются вполне реальными для выполнения работы в срок. Это при условии профессионализма в моментах, описанных выше.

Регистрация на этой бирже у нас новая, но на прошлой (внезапно сошедшей с ума) вы можете найти замечательные отзывы и множество успешно завершенных проектов.

HTMLJavaScriptjQueryPHPWordPress
13 лет назад
Zemskova_pro
Вера 
42 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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