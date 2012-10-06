Требуется написать простой скрипт для выборки и сортировки. Исходные данные: 1. txt файл data1.txt - в котором имеем список слов. Каждое слово с новой строки (примерно 10000 слов) 2. txt ...
Phonegap специалист
Требуется специалист имеющий опыт работы с phonegap.
Примеры работ, обязательны.
Подробности о проекте будут предоставлены при личном обсуждении.
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