Phonegap специалист

$1200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок91 просмотр

Требуется специалист имеющий опыт работы с phonegap.

Примеры работ, обязательны.

Подробности о проекте будут предоставлены при личном обсуждении.

13 лет назад
Maks-0906
Максим 
34 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров