Лайтбокc плагин на joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки137 просмотров

Нужен лайтбокс, как здесь : http://www.baxterfinley.com/shop-gallery/

+ внизу нужны кружочки показывающие кол-во/активное фото в галерее (можно миниатюры)

Особенности:

кнопки управления след./пред. находятся по краям экрана

бытрая работа плагина

использоваться будет так: на странице расположена 1 картинка, при нажатии открывается лайтбокс с возможностью листать всю галлерею.

Предложения пишите сразу со сроком исполнения и стоимостью

Joomla
13 лет назад
fyodorl
Федор 
41 год
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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