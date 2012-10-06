Модуль видео SocialEngine (доработка)

Здравствуйте

Нужно доработать модуль видео SocialEngine

Битрейт аудио(lдля всех разрешений) если у оригинала больше 256к меняем на 256к , если аудио битрейт меньше 256 к оставляем как у оригинала.

Битрейт видео ширина которого от 1280 x не важно сколько и до 1920 x не важно сколько , меньше 3000к

оставлять как есть без изменения , если больше кодируем битрейт в 3000к

Битрейт видео видео ширина которого 1920 x не важно сколько, меньше 4000к

оставлять как есть без изменения , если больше кодируем битрейт в 4000к

Битрейт видео всех остальных разрешений не должен быть выше 1500к если выше кодируем в 1500к если меньше оставляем как у оригинала.

Все остальные параметры должны быть строго как у оригинала.

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Наложение текста или картинки на видео справо внизу.