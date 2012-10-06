Имеются 2 страницы сайта – нужно чтобы людям заходящим на 1ю страницу с определенного (конкретного) сайта – показывалась 2я страница, а всем остальным, 1я, при этом в адресной строке должен отображаться всегда адрес 1ой страницы. ...
Модуль видео SocialEngine (доработка)
Здравствуйте
Нужно доработать модуль видео SocialEngine
Битрейт аудио(lдля всех разрешений) если у оригинала больше 256к меняем на 256к , если аудио битрейт меньше 256 к оставляем как у оригинала.
Битрейт видео ширина которого от 1280 x не важно сколько и до 1920 x не важно сколько , меньше 3000к
оставлять как есть без изменения , если больше кодируем битрейт в 3000к
Битрейт видео видео ширина которого 1920 x не важно сколько, меньше 4000к
оставлять как есть без изменения , если больше кодируем битрейт в 4000к
Битрейт видео всех остальных разрешений не должен быть выше 1500к если выше кодируем в 1500к если меньше оставляем как у оригинала.
Все остальные параметры должны быть строго как у оригинала.
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Наложение текста или картинки на видео справо внизу.
Выбранный исполнитель
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