Допилить шаблон на флеш

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок172 просмотра

Требуются небольшие корректировки flash шаблона с xml.

http://www.templatemonster.com/demo/40605.html

1. Необходимо заменить логотип.

2. В разделе портфолио добавить поля для названия и ссылки для перехода http://clip2net.com/s/2mYsI

3. Подобрать аналогичные шрифты поддерживающие кирилицу и зменить.

Цена, срок - только в проект.

HTML
13 лет назад
soft35
40 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

clip
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад
$20
2 дня
Сергей, спасибо! Все оперативно и хорошо сделал. Рекомендую к сотрудничеству.
Все отлично=)

Заявки фрилансеров

clip
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад