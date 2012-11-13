Разработка парсера webasyst shop-script

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок155 просмотров

Есть поставщик вход по логину и паролю, требуется разработать парсер webasyst shop-script картинок, наименование, описание, цена.

Цена должна быть разработана следующим образом: цена парситься с сайта поставщика с умножением на определенный коэффициент. Иметь возможность установки коэффициента.

Желательно предложения писать на почту или тут. Ваша цена и сроки реализации.

Webasyst
13 лет назад
t4538105
Сергей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

petrivka
Надежда 
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$50
14 дней
Надежда прекрасный исполнитель, все сделала в срок, отличный профессионал своего дела, может посоветовать как лучше, при этом не когда не станет навязывать свои мысли. Очень доволен работой, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. p.s. Рекомендую как ответственного исполнителя.
Хорошо сработались, быстро утрясли все вопросы по ТЗ. С оплатой проблем не было, с общением также.

Заявки фрилансеров

petrivka
Надежда 
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад