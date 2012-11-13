Разработка парсера webasyst shop-script

Надежда прекрасный исполнитель, все сделала в срок, отличный профессионал своего дела, может посоветовать как лучше, при этом не когда не станет навязывать свои мысли. Очень доволен работой, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. p.s. Рекомендую как ответственного исполнителя.