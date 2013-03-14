3axapp

Александр 3axapp

 
36 летРоссия/Нижний Новгород
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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infostorm
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Осуществление рассылки по базе адресов
Работа выполнена хорошо. Александр ответственно и оперативно подходит к вопросам по доработке. Продолжаем дальше сотрудничать...
шикарно
Ответный отзыв
Веб-программирование
1 отзыв
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
Базы данных
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $200
от 3 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
Системное администрирование
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
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