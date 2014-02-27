Начнем с того, что этот человек не знает, что такое кроссбраузерная верстка. Это требование было прописано в ТЗ, и для меня как-то очевидно, что сайт должен правильно отображаться во всех браузерах. Но на этапе тестирования я даже не подумал посмотреть его в IE, это была большая ошибка. То, что там все едет, выяснилось только после полной оплаты. Аналогичная ситуация была с Safari и старой версией FireFox. Самое интересное, что про косяки с версткой он отзывался как «мелкие недоработки», т.е. кривая верстка для него – это, видимо, в порядке вещей. Куча ошибок валидации – на что он отвечает опять, что они мелкие, не важные. Да меня не волнует, какие они, их не должно быть! То, что исполнителю совершенно пофиг на работу я понял, когда выяснил, почему сайт так сильно тормозит. Оказалось, что в верстке использовались 2 больших файла png. Маленькие png весят мало, но когда целые фоновые изображения шапки и футера делают png, они весят по 1.5Мб. Соответственно каждая страница с учетом всего остального весит под 4-5Мб. В итоге сайт грузится очень медленно. Да, потом эти изображения исполнитель оптимизировал, но я абсолютно уверен, что шаблон можно было сверстать таким образом, чтобы не потребовалось делать большие png. Они все равно весят много для фоновых картинок. Кроме того, он это сделал только после моего прямого указания на причину тормозов сайта, хотя вопрос, почему сайт грузится медленно и можно ли с этим что-то сделать, я ему задавал не раз. В процессе работы исполнитель постоянно пропадал. Изначально срок он сам указал в 10 дн. В итоге прошло полтора месяца. Ему просто плевать на то, когда вам нужна выполненная задача, главное получить деньги. Он сделает все, чтобы заблокировать вам доступ в админку. Его вы не получаете пока не оплатите полностью его «работу». Т.е. фактически покупаете кота в мешке, т.к. что и как сделано на сайте не понятно пока не потестишь изнутри, как сайт работает, не увидишь все баги, которые там есть. В итоге, так и оказалось. После получения доступа и начала работы с сайтом косяки просто посыпались. Какие-то из них он правил, потом, в итоге, ему надоело, и он пропал, хотя обещался в случае возникновения косяков все поправить. Как специалист по движку он никакой. Постоянно приходилось слышать «это не получится сделать», «это конфликтует с тем-то», «это я сделать просто не могу». У нормального специалиста с 10-ним стажем, как он себя назвал, таких проблем возникать не должно в принципе. Кроме того, если ты постоянно работаешь с одним движком, у тебя в наличии должна быть куча модулей на все случаи жизни. Здесь же пришлось купить несколько модулей, один из которых (слайдер товаров) вообще не понадобился, т.к. слайдер уже был, его нужно было только доработать. Хотя на самом деле покупка модулей не так критична, если бы это решило все проблемы. С корзиной вообще интересная история. Про баги в ее работе он всегда говорил, что «это не проблема». Но так ничего и не исправил . Забегая вперед скажу, что др. специалист, с которым обычно и работаем, все эти «не получится сделать», «конфликтует» и т.д. сделал за один день. Также он исправил и верстку до приемлемого вида. По его словам, чтобы сделать все абсолютно нормальным, нужно верстать с нуля. «Видна рука «мастера», как он сказал . В общем, к данному человеку обращаться не советую. Только деньги потратите и время. Посмотрел отзывы о нем, в основном, всякие мелкие доработки. Серьезных работ нет. В следующий раз буду более внимательно читать отзывы.