Необходимо изменить внешний вид окна «Плейлист». В данный момент он содержит 12 категорий каналов + категория Избранное, строка поиска, логотип и название каналов + значок страны (см. скриншот 1). Что нужно изменить: 1. Категории каналов ...
Смирнов serga2kserga2k
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо изменить внешний вид окна «Плейлист». В данный момент он содержит 12 категорий каналов + категория Избранное, строка поиска, логотип и название каналов + значок страны (см. скриншот 1). Что нужно изменить: ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
В данный момент есть парсер, который собирает информацию с двух различных ресурсов. С первого ресурса информация подтягивается по постоянной ссылке, а со второго – происходит парсинг всех страниц ресурса и уже с каждой страницы вытягивается ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо изменить внешний вид окна "Плейлист". В данный момент он содержит 12 категорий каналов + категория Избранное, строка поиска, логотип и название каналов + значок страны (см. скриншот 1). Что нужно изменить: 1. Категории каналов переместить в ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $50
Есть сайт на Joomla 2.5 + VM 2. Нужно сделать так, чтобы пользователь мог зарегистрироваться на сайте, что-то купить, после прийти, залогиниться и увидеть историю своих заказов. Стоимость 1000 руб. Срок 1-2 дня.Интернет-магазины6 заявокЗакрыт10 лет назад
Сайт сделан на Joomla 2.5.14 и Virtuemart 2.0.16. Нужно сделать, чтобы товары, которых нет в наличии, выводились в самом низу списка на странице категории.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно внести правки на сайт Интернет-магазина. Сделан на Битриксе. Все подробности во вложенном файле. Оплата WMR.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $276
Необходимо сверстать шаблон для сайта Интернет-магазина и сделать некоторые доработки. Движок Joomla 2.5+VM 2.0.26. Бюджет до 10 т.р. Подробности в ТЗ, см. вложение. PSD макетов скину на почту. Сроки реализации очень сжатые. В идеале ...Закрыт10 лет назад
- $50
Нужно исправить ошибки на сайте. Сайт сделан на Joomla 2.5 + Virtuemart 2.0.6. Ошибки при создании миниатюр товара, наложении Watermark и мультизагрузки изображеий. Подробнее во вложенном файлеИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть сайт на Битриксе. Нужно сделать несколько доработок. Все подробности вместе с адресом сайта во вложенном файле. В заявках указывайте, пожалуйста, цену и сроки реализации. Заявки отправляйте на почту, см. в профиле.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужно сверстать шаблон для сайта на Drupal6. Сайт должен корректно отображаться во всех популярных браузерах (не только последних версий, но и в старых тоже), а также более-менее нормально отображаться в IE6. Макет во вложении. Бюджет 3000 ...Завершен10 лет назад
- $94
Нужно сделать дизайн главной страницы информационного сайта о даче, ремонте, ландшафтном дизайне. Требования во вложении. Бюджет 3000 руб. Оплата через webmoney.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Сделать дизайн главной страницы для сайта. Подробности в брифе.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Нужно натянуть макет psd дизайна на интернет-магазин, сделанный на joomla 1.5+VM1.9. Бюджет 2500 руб. Срок выполнения до 7 дней. Структура и функционал должны сохраниться. Макет и ТЗ во вложении. Оплата WMR.Завершен11 лет назад
Нужно сделать оригинальную кнопку заказа для сайта Интернет-магазина, т.е. грубо говоря кнопку "В корзину". Кнопка должна вписываться в существующий дизайн сайта. Сайт digitalshop.ru Предпочтение отдаётся кандидатам со возможностью связи через scype (голосом).Иконки и Пиксель-арт7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Приватный проект для Руссковой Ирины. Для Интернет-магазина нужно написать небольшие описания групп товаров, на 500 -700 знаков. Требуется 15 текстов для раздела "Телевизоры". Ключевые слова и уточнения ТЗ после общения в ICQ.Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Для Интернет-магазина нужно написать небольшие описания групп товаров, на 500 -700 знаков максимум. В частности сейчас нужно для группы «МФУ». Сайт digitalshop.ru Что конкретно нужно. В группе МФУ есть подгруппа «Лазерные МФУ hp». Ключевые слова будут ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно написать небольшие тексты по 1.5 тыс. знаков для категорий сайта mos-holidays.ru. Категории: Достопримечательности России Города России Памятники архитектуры Скалы, горы и пещеры Реки и озёра Оплата после написания, за каждую статью по отдельности или за весь пакет, как вам ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно сделать Gif тизер 150x150px для сайта biglion.ruБаннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад