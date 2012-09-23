Сверстать на DIV две страницы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок345 просмотров

Нужно сверстать на DIVах страницы:

1. http://svadba.com.ru/novoros/index.php

Структура:

----------------------

| верхний банер |

----------------------

| шапка |

----------------------

| блок | | бан |

---------------------

| footer |

---------------------

важно, чтобы сначало грузился DIV шапка, блок, footer

а потом DIV с верхним банером и боковыми правыми.

2. Страница http://svadba.com.ru/novoros/katalog.php?id=1

Структура:

----------------------------------

| верхний банер |

---------------------------------

| шапка |

---------------------------------

| меню | блок | | бан |

---------------------------------

| footer |

---------------------------------

загружаем с начало: шапку, меню, блок, футер

потом верхний банер, бан

п.с. за все 600р оплачу либо яндексами, либо тут внутренней валютой сайта.

13 лет назад
Kurgaev
Кирилл 
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10 лет назад

Выбранный исполнитель

ILSITSolution
Андрей 
33 года
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15 дней назад
13 лет назад
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Заявки фрилансеров

ILSITSolution
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
15 дней назад
13 лет назад

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