Исправить ошибки в html-коде

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок277 просмотров

Нужно исправить примерно 50 ошибок в html-коде блога. Прошу написать стоимость работы и сроки исполнения.

HTML
13 лет назад
Rzn
46 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранные исполнители

PoGraN
35 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
Camicia_nera
Станислав 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад
$15
1 день
Работа была выполнена качественно и в срок. Рекомендую данного человека.
Всё прошло хорошо, приятно было сотрудничать. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

PoGraN
35 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
Camicia_nera
Станислав 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад

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